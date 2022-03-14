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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay 1 Nisan’da Expo’ya "merhaba" diyecek

İHA

Hatay 1 Nisan’da Expo’ya "merhaba" diyecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bahar coşkusunun 1 Nisan’dan itibaren Expo ile birlikte yaşanacağını ifade etti.
Expo 2021 Hatay’ın botanik alanında gerçekleşeceğini belirten Başkan Savaş, “Geçen hafta Dubai’deki Expo’yu ziyaret ettik. Oradaki teknoloji ağırlıklı Expo’yken bizimki tarım, botanik, gastronomi, tarih, kültür ve medeniyet ağırlıklı olacak. Bu organizasyon topraktan geçimini sağlayan vatandaşlara gelir kapısı da olacak. Yenilikleri görmek isteyen herkesi 1 Nisan’dan itibaren şehrimize davet ediyoruz” dedi.
Devlet büyüklerinin tamamını açılışa davet edeceklerini belirten Başkan Savaş, “Tüm protokolümüzü siyasi ayrım gözetmeksizin davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ediyoruz. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize emanet ettiği bir serhat şehiriz. Cumhurbaşkanımızın da buna önem verdiğini düşünüyoruz. Gelirse mutlu oluruz. Çünkü biz bu organizasyonu Hatay’dan herkese birlik, beraberlik ve barış mesajı vermek için yapıyoruz. Bu birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya örnek olsun istiyoruz” dedi.
Başkan Savaş, Expo’da gastronomiye büyük önem vereceklerini ifade ederek, “Antakya’da ülkemizin her yerinden lezzetleri ağırlayacağız. İskenderunArsuz bölgesinde ise dünyanın her yerinden lezzetlere yer vereceğiz” dedi.
Hatay’a gelecek konukları UNESCO onaylı gastronomi kenti unvanıyla karşılayacaklarını söyleyen Savaş, “Konuklarımız, Orta Doğu, Akdeniz ve Anadolu’dan lezzetlerin yer aldığı mutfağımızla karşılaşacak. Bununla beraber Hatay’ın tarihsel sürecini anlatan bin 650 metrekarelik Ortak Varoluş Mozaiği ile buluşacaklar. Bu mozaiğimizde Darius ile Büyük İskender’in savaşı da var günümüz de var. Ülkemizin hangi değeri ve zenginliği varsa Hataylılar ve Hatay’ı gelenler tüm bunları Expo 2021’de görecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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