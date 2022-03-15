Hatay'da atölyede yangın; 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Antakya ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de ayakta müdahale edildi.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki koltuk döşeme atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiyeciler ayakta tedavi edilirken, atölyede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-15 15:17:25



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