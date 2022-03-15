Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunan Semira'nın ölümüyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAYda, 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17), ölümüyle ilgili gözaltına alınanlardan; birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38) adliye sevk edildi.
Altınözü ilçesinde 2017 yılında kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cesedi bulunan Semira Arslan´ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün gözaltına alınan 6 kişiden biri olan İbrahim D. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Semira Arslan ile birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D.'nin `çocuğa nitelikli cinsel istismar´ suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Gözaltındaki genç kızın akrabası olan 5 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-03-15 19:43:33
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