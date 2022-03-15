Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunan Semira'nın ölümüyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

Hatay'da 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' tutuklandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-15 23:14:22



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