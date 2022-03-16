Kedi, ölen yavrusunu kilimin üzerine taşıyıp, yaladı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokak kedisinin ölen yavrusunu ağzına alıp, parktaki kilime bıraktıktan sonra üzerine kapanıp tüylerini yalaması görenleri duygulandırdı.
İskenderun sahilindeki parkta ağzında ölü yavrusuyla dolaşan kedi, kilim üzerinde oturup dinlenen gençlere yöneldi. Kilimin üzerine yavrusunu bırakan kedi, daha sonra üzerine kapandı. Kedi, ölen yavrusunun tüylerini yaladı. Başıyla iteklediği yavrusunu kaldırmaya çalışan kedinin o anları, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kedi, yavrusunu tekrar ağzına alıp, parkta gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-03-16 12:01:17
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