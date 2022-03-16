Hatay´da terör örgütünün mühimmatı ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, jandarma ekiplerince Amanos Dağları kırsalında tespit edilen 3 depoda; terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK-KCK/PYD-YPG'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla 15 Mart'ta Amanos Dağları kırsalında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu' düzenlendi. Tespit edilen 3 depoda yapılan aramalarda; terör örgütüne ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilo amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza edildiği, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-16 16:55:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.