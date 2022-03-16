Hatay´da terör örgütünün mühimmatı ele geçirildi

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, jandarma ekiplerince Amanos Dağları kırsalında tespit edilen 3 depoda; terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK-KCK/PYD-YPG'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla 15 Mart'ta Amanos Dağları kırsalında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu' düzenlendi. Tespit edilen 3 depoda yapılan aramalarda; terör örgütüne ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilo amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza edildiği, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-03-16 16:55:22
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