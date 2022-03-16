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Hatay'da yaralı caretta caretta bulundu

İHA

Hatay'da yaralı caretta caretta bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.
Arsuz ilçesi Kale Mahallesi'ndeki kumsalda deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğunu görenler durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının kabuğundan yaralı olduğunu belirledi.
Yaralı Caretta Caretta, tedavi edilmek üzere Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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