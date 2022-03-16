Payas belediyesinin ilçe oluşunun 10. yılına özel sanat yarışması

Hatay’ın Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ilçe oluşlarının 10. yıl dönümü nedeniyle 3 kategoriden oluşan ödüllü sanat yarışması düzenleyeceklerini duyurdu.



Hatay’ın Payas Belediyesi ilçe oluşlarının 10. yıl dönümü nedeniyle 3 kategoriden oluşan ödüllü sanat yarışması düzenleyecek. 12 Kasım 2012’de 6360 sayılı Kanun ile ilçe olduklarını belirten Payas Belediye Başkanı Altan, “Payas'ımızın ilçe olması başkanlık hayatımın en güzel hatırası, zorlu bir mücadelenin birlikte kazanılmış zaferidir. Kısıtlı imkanlar ile birçok belediyenin hatta büyükşehir belediyelerinin yapamadıkları hizmetleri yaptık, bu hizmetlerin gurunu, sevincini, heyecanını yaşadık ancak ilçe olduğumuzu öğrendiğimiz anın duygusunu hiçbir hizmet yaşatmadı” dedi. Payas’ın ilçe oluşunu Payas’ı anlatarak kutlamak istediklerini aktaran Altan, “Başvuruları başlayan üç kategoriden oluşan ulusal yarışmalarımıza tüm Türkiye’den katılım bekliyoruz. Payas’ı şiirlerle, öykülerle, fotoğraflarla anlatalım 12 Kasım 2022’de Sokollu Mehmet Paşa Külliyemizde birlikte kutlayalım” şeklinde konuştu.

Ödüllü sanat yarışmasına katılacak adaylar 30 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

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