Nesli tehlike altında olan kum zambakları tahrip edildi

Hatay'da sahilde bulunan ve nesli tehlike altında olan kum zambakları koyunlar tarafından tahrip edildi.

Samandağ sahilinde bulunan nesli tehlike altındaki kum zambaklarının koyunlar tarafından tahrip edildiği görüldü. Koparma cezasının 80 bin TL olduğu kum zambaklarının koyunlar tarafında tahrip edilmesine çevreciler tepki gösterdi.

Çevreci ve kuş gözlemcisi Ünal Kurçak, “Aylardır kuş gözlemlemek için buradayım. Gördüğüm, koyun sürülerinin buradaki kum zambaklarının hepsinin yemesi. İnşallah kökleri iyidir, tekrar çıkar. Fakat görebildiğim kadar kum zambağı diye bir şey kalmamış. Anlayamadığım bir şey var kum zambakları korunmak isteniyorsa neden koyun sürülerine müsaade ediliyor. Yetkililerin bir an önce bu koyun sürülerine bir çözüm bulması gerekiyor” dedi.

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