Semira Arslan’ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da 2017 yılında kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan Semira Arslan’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.



Hatay’ın Altınözü ilçesinde su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan’ın (17) ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan genç kızın akrabası olan Retip A., Abdurezzak A.ve eşi Halime A., ve Semira ile gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Selim Ç. Altınözü Adliyesine sevk edilirken Suriye uyruklu Hasan E.A. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.