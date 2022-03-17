Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunan Semira'nın ölümüyle ilgili 4 kişi daha adliyede



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında zeytin bahçesi içerisindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içerisine konulmuş vaziyette ölü olarak bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili 1 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltından bulunan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Altınözü ilçesinde 2017 yılında tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019 yılında bir zeytin bahçesi içerisindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içerisine konulmuş vaziyette bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslan'a ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AİLESİ ZANLILARIN BULUNMASI İÇİN PROGRAMLARA KATILDI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A. ve Abdurezzak A. ile eşi Halime A., Semira´nın birlikte yaşadığı İbrahim D. (38), Semira ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ve Semira´nın komşusu Suriye uyruklu Hasan E.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., `çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan´ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Hasan E.A. ise serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Retip A., Abdurezzak A., Halime A. ve Selim Ç. de bugün Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-17 20:16:16



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