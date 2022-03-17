Antakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde Berat Kandili dualarla idrak edildi.



Berat Kandili'nde Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camisi'ni dolduran cemaat dua etti, Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif dinledi. Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda vaaz verdi. Programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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