Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 - Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Safiport takımına 9149 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Erhan Gürsel xx, Mustafa Candemir Tabak xx, Batuhan Kümükoğlu xx
Başantrenör: Ekin Baş
Hatayspor: İdal Yavuz x 2, Büşra Akbaş xx 14, Bahar Çağlar Ökten x 4, Louka xx 14, Bilge Nisa Kasacı x 2, Elif Emirtekin x 11, Simge Şeker x, Melis Dilara Lafatan x 2
Başantrenör: Victor Tortosa
Fenerbahçe Safiport: Sabally xx 16, Manolya Kurtulmuş x 1, Şerife Alperi Onar x 13, Williams x 10, Tuğçe Canıtez x 11, Mc Bride xxx 17, Jagupova xxx 19, Ayşe Yılmaz x 4
1. Periyot: 1324 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 2141 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 3669 (Fenerbahçe lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.