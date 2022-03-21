Dörtyol esnaf ve sanatkarlar odasında, Bölükbaşı güven tazeledi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde, 836 oy alan mevcut başkanı Ahmet Bölükbaşı yeniden başkanlığa seçildi.

Atatürk parkı salonunda yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu Başkanlığını, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz yaptı. Üç listenin yarıştığı Kongrede seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bölükbaşı pembe listeyle, İdris Nebi Sayıl mavi, Murat Kahraman ise beyaz listeyle yarıştı. Kongrede, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile birlikte çeşitli siyasi parti başkan ve yöneticilerinin yanı sıra dernek ve oda temsilcileri de katılım gösterdi. Yapılan konuşmaların ardından, 836 üyenin oyunu alan mevcut başkan Ahmet Bölükbaşı yeniden seçildi. Diğer adaylardan Murat Kahraman 443 oy, İdris Nebi Sayıl 330 oy alırken, 29 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden seçilen başkan Bölükbaşı, "Seçimi ben kazanmadım. Dörtyol esnafı kazandı. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Bundan sonra çalışmalarımıza kaldığı yerden esnaflarımızın menfaatleri doğrultusunda devam edeceğiz" dedi.

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