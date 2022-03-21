Vali Doğan: ”Yanan alanların 3 katı kadar ormanlarımız fidanla buluşturuldu”

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Rahmi Doğan,”yanan bütün alanlar orman teşkilatımız tarafından bakıldı ve yanan alanların 3 katı kadar ormanlarımız fidanla buluşturuldu” dedi.

İskenderun Akarca mahallesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Hatıra Ormanında yangında zarar gören ormanlık alanda fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikme töreninde konuşan ve yangının ardından çeşitli spekülasyonların öne sürüldüğüne dikkat çeken Vali Rahmi Doğan"Geldiğimiz noktada görünen şu ki, yanan bütün alanlar orman teşkilatımız tarafından bakıldı ve yanan alanların 3 katı kadar ormanlarımız fidanla buluşturuldu. Yangınlarla mücadelede kapsamında daha güçlü olmak için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu. Kentteki ormanlara bu sayede daha iyi bakılıp korunacaktır emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Doğan, şehit Ferhat Gedik'in ailesine "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filminin afişini hediye etti. Daha sonra Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. Programa Vali Doğan ve şehit Ferhat Gedik'in ailesinin yanı sıra İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve çok sayıda davetli katıldı.

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