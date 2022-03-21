AK Parti'li Eronat: Büyük Türkiye hamlesi kadın olmadan olmuyor



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kadınların üretim konusunda çok ciddi gayretleri olduğunu belirterek, "Büyük Türkiye hamlesi kadın olmadan olmuyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından `Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda´ etkinlikleri kapsamında Hatay Antakya'daki bir otelde `Kadın Emeği Türkiye´nin İstikbalidir´ toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, AK Parti Hatay İl Koordinatörü Canan Baran İzgi, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş, AK Parti Hatay Milletvekilli Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ve AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Zehra Eren´in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce kadın katılım gösterdi.

'KADINLARIMIZIN ÇOK CİDDİ GAYRETLERİ VAR'

Ekonomik baskılara ve kur dayatmalarına karşı, üretim ve ihracatın hız kesmeden devam ettiğini söyleyen AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Bu konuda kadınlarımızın çok ciddi gayretleri var. Biz bugün bu gayretlere omuz vermek için geldik. Bu salonda hayalleri olan kadınlar var, bu salonda hayallerini gerçekleştirmiş olan kadınlarımız var. Biz bugün bu salonda hayallerini gerçekleştirmiş olan kadınlarla tanışacağız ve belki başka hayalleri olan kadınlarla karşılaşacağız. Büyük Türkiye hamlesi kadın olmadan olmuyor" dedi.

'20 YIL ÖNCE OLDUĞUMUZ YERİN ÇOK İLERİSİNDEYİZ'

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren ise Türkiye nüfusunun yarısının kadın olduğunu belirterek, "Vurgulamak isterim ki, nüfusun bu yarısı, en az diğer yarısı gibi ekonomik hayata katkıda bulunmadıkça Türkiye´nin gelişmiş ülkelerle olan kalkınma yarışında tam başarıyı yakalaması düşünülemez. Diğer bir ifadeyle ülkemizin ekonomik kalkınması sadece erkekler tarafından değil, kadınlarımızın da erkeklerin yanında ve birlikte gösterecekleri çaba ve sağlayacağı katma değerle gerçekleştirilebilecektir. `Kadını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıl önce olduğumuz yerin çok ilerisindeyiz. Girişimci kadınların başarı hikayelerini dinlediğimizde hayallerine hedeflerine ulaştıklarını görüyoruz. Hayallerinin peşinden koşan kadınlarımızın kendilerinde var olan girişimci ruhu ve potansiyeli topluma faydalı hale getirmek adına ortaya koydukları özgüven ve cesaret kendileri için gelenekselleşmiş meslek gruplarının dışına çıkamayan kadınlarımıza örnek teşkil etmektedir. Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir´in 'Kadınların umutlarını arttıralım, hayallerini güçlendirelim' diyerek başlatmış olduğu bu toplantılar, kişiliğimizin de bizlere verdiği güçle hedefe ulaşacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez'in moderatörlüğünde, devletten aldıkları desteklerle yeni istihdam alanları oluşturan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-21 18:20:53



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