Hassa'da pazar yerinin çatısı onarılıyor

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Hassa Belediyesince, yoğun kar yağışı dolayısıyla yıkılan pazar yerinde onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ocak ayında yoğun kar yağışında dolayı zarar gören yerler arasında olan merkez pazarının çatı direkleri ve makaslarının onarımının bittiği kaydedildi. Açıklamada, yakın zamanda pazar yerinde tüm çalışmaların bitirileceği ifade edilirken, üst sacları atılıp vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtildi.

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