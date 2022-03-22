Hatay’da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5’e yükseldi Şüphelilerden 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve eroin ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyı yol kenarına atması sonrasında başlatılan operasyonda 3 şahıs daha yakalandı, gözaltı sayısı 5’e çıktı. Şüphelilerden 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Dörtyol’da dur ikazına uymayan bir araçtan polise yakalatmamak için dışarıya atılan poşet içerisinde 1 adet el bombası, araç içerisinde yapılan aramada 21.7 gram eroin, 12 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araçla kaçarken yakalanan 2 şahıs ile bağlantılı olduğu belirlnen 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet 7.62x39 Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların önceki tarihlerde de narkotik ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.