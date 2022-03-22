Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (4)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kilis'te hastane önünde polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak'ın cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Solak'ın cenazesi, Küreci Mahallesi Kıranyurdu Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI
2022-03-22 17:29:50
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