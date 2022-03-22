Eşi tarafından öldürülen hemşire Hatay’da toprağa verildi

Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hemşire Fatma Solak memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Kilis'te hastane önünde polis memuru eşi H.S. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Solak'ın cenazesi, Küreci Mahallesi Kıranyurdu Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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