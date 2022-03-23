Çiçek açan meyve bahçeleri Amik Ovası'nı renklendirdi

Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde geniş yer kaplayan meyve bahçeleri, baharın gelmesiyle rengârenk oldu.

Amik Ovası’nda geniş bir alanda üretimi yapılan erik, nektarin ve kayısı ağaçları, beyaz ve pembe çiçekleriyle adeta görsel şölen oluşturdu. Dron ile görüntülenen meyve bahçeleri, dallarında açan çiçeklerle adeta göz kamaştırdı. Ovadaki bahçe sahipleri, bu yıl yağışların da etkisiyle meyvelerdeki rekolte beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.

Üretici Hasan Falay, ihraçlık meyve ürettiklerini belirterek, genelde Ukrayna, Rusya ve Almanya’nın yanı sıra orta Avrupa ülkelerine ürün gönderdiklerini ifade etti. Ukrayna’nın savaş sebebiyle şu an alım yapamayacağını, ancak Rusya’ya satışta bir sıkıntı görünmediğini ifade eden Falay, ”Bu yıl çoğunlukla Almanya ve orta Avrupa ülkelerinden talep var ”dedi.

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