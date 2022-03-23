Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı (2)

HATAY'DA DENİZANALARI SAHİLE VURDU
Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde görülen denizanaları, bölge halkı tarafından görüntülendi. İlçedeki Gölkent sahiline vuran yüzlerce denizanası, çevredekileri tedirgin etti.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, daha önce Samandağ ve Arsuz ilçelerinde görülen, şimdi de Dörytol sahiline vuran ölü denizanasıyla ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. (DHA)İzzet NAZLI/ DÖRTYOL (Hatay), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Dörtyol İzzet NAZLI
2022-03-23 15:30:07
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