Tedavileri tamamlanan 3 adet kızıl Şahin, Belen'de özgürlüğüne kavuştu

Hatay’da yaralı halde bulunan, tedavileri Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) tamamlanan 3 kızıl Şahin kuşu Belen ilçesinde doğal yaşamlarına bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 3 adet Şahin kuşu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay şubesi işbirliği ile Belen Geçidi Tabiat Parkı'nda doğal yaşamlarına bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ; 2021 yılında 211 adet yırtıcı kuş (Kartal, Şahin, Baykuş, ishak kuşu, Doğan Kerkenez, Atmaca, Karga, Çaylak, Kuzgun, Delice., Çoban aldatan), 72 su kuşu (Leylek, Pelikan, Yaban Ördeği, Balaban, Balıkçıl, Martı, Yalı çapkını, Su çulluğu, Kaşık kaga ve Kıl Kuyruk, Ördek, Boz Yelkovan, Buz Dalgıcı, Örümcek Kuşu), 36 adet diğer kuş (Ebabil, Kumru, Guguk kuşu, Kınalı keklik, Tepeli guguk, Bıldırcın Klavuzu, Kırlangıç, Güvercin), 10 yırtıcı memeli (Tilki, Çakal, porsuk, sansar) ve 20 memeli (Dağ ceylanı, Karaca, Kirpi, Yaban Tavşanı, Sincap) ve sürüngenler (Tosbağa ve Oluklu kertenkele) olmak üzere toplam 351 yaban hayvandan 154’ü tekrar doğal yaşam ortamlarında özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Prof. Altuğ, yabani yırtıcı kuşlardaki yaralanmalarında çoğunlukla kaçak avcılığın, su kuşları ve göçmen kuş yaralanmalarında ise göç yorgunluğunun etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Bırakma etkinliğine Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Hatay Şubesi Veteriner Hekim İsmail Eminoğlu, Arş. Gör. Dr. Ömer Kırgız, Arş. Gör. Oğuz Kaan Yalçın ile Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Hatay MKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları katıldılar.

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