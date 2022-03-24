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Hatay’da kaçak sigara operasyonu Durdurulan otomobilin motor bölümünden kaçak sigara çıktı

İHA

Hatay’da kaçak sigara operasyonu Durdurulan otomobilin motor bölümünden kaçak sigara çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bin 120 paket, 5 bin 600 adet makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında eski Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan İ.Ş.’nin kullandığı otomobilde yapılan aramada; motor bölümüne yerleştirilmiş halde 800 paket gümrük kaçağı sigara,
İskenderun Dumlupınar mahallesinde C.H.’ye ait işyeri ve ikamette yapılan aramada ise; 320 paket Gümrük kaçağı sigara,1200 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili, 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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