Hatay’da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 18 adet elektronik sigara, 282 adet elektronik sigara likiti, 42 kutu elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Akasya Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 18 adet elektronik sigara, 282 adet elektronik sigara likiti, 42 kutu elektronik sigara parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. yakalanırken hakkında adli işlem yapıldı.

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