Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinde yapılan aramada 344 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Meydan Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 344 paket gümrük kaçağı çay, 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi.
Şüpheli E.K. hakkında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.