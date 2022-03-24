Hassa’da bakkal da 140 kilo kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde bakkalda yapılan aramada bakkalda yapılan aramada 140 kilogram kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmada, Çınarbaşı Mahallesinde ikamet eden A.İ.’nin işlettiği bakkal da kaçak tütün ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine yapılan aramada; 140 kilogram kaçak tütün, 100 paket kaçak sigara, 8 adet çocuk bezi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.İ.’ye ilgili yasa kanuna muhalefet suçundan 4 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

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