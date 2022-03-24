Hatay’da trafik güvenliği çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin daha sağlıklı hale getirmek ve kazaların önüne geçebilmek amacıyla trafik levhalarını, yol ve yaya çizgilerini yenilemeye devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, il genelindeki ana arter, cadde, bulvar ve sokaklardaki yıpranan, zarar gören trafik levhalarını yenileri ile değiştiriyor. Ekipler aynı zamanda mevut engelli araç park yeri ve yaya geçidi çizgilerini de belirgin hale getiriyor ve ihtiyaç duyulan yollara yenilerini yapıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, sürücü ve yayalara yönelik trafikte bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edileceği bildirildi.

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