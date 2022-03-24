Hassa ilçesinde denetimler sürüyor

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Hatay'ın Hassa ilçesinde zabıta ekipleri ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimleri yapıldı.

Hassa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü, tarafından ilçe genelinde denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, “Kasap, fırın, lokanta, pastahane, tavuk kasabı gibi işletmelerde hijyen ve evrak denetimlerimiz aralıksız devam edecek" denildi.

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