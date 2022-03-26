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Başkent Gastronomi Günleri'nde Hassa Belediyesi standına yoğun ilgi

İHA

Başkent Gastronomi Günleri'nde Hassa Belediyesi standına yoğun ilgi

Ankara’da düzenlenen Başkentte Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri'nde Hassa Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.
Hassa Belediyesi, şehrin mutfağını ve kültürünü Başkent’e taşıdı. Ankara'da düzenlenen Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri etkinliğinde, Hataylı vatandaşlar memleket özlemini giderirken, ziyaretçiler, şehrin en meşhur lezzetleri tatma imkanı buldu.
Ankara Altınpark fuar alanında 25 29 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş; " Başkentlileri, şehrin kültürüyle ve meşhur lezzetleriyle tanışmaları için standa davet ederek, “Sadece kendi kültürümüzü buraya taşımayı amaçlamıyoruz. Ankara’dan aldıklarımızı da Hatay’a götürmek istiyoruz. Dünyada barışı huzuru görmek istiyorsanız Hatay’a gelin Hataylılar nasıl yaşıyorsa onları izleyin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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