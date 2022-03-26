TFF 3. Lig: İskenderunspor: 2 - Yomra Spor: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında İskenderunspor, Karadeniz temsilcisi Yomra Spor'u 20 mağlup etti.



Stat: İskenderun 5 Temmuz

Hakemler. Ömer Turgay Demirdak xx, Mustafa Güçer xx, Halil Altun xx

İskenderunspor: Muhammed Can xx, Recep Metin xx, İsmail Güven xx, Emre Gemici xx, Enes Soy xxx, (Dk.80. Aydın x), Erdinç Pekgöz xx, Osman Şahin xxx, (Dk.87.Abdurrahman x), Ethem Ercan xx, (Dk.46. Metehan Baltacı xx), Fadıl Kocaoğlu xx, Muhammed Emin xx, İrfan Başaran xx,(Yasin Yener dk. 71 x)

Yomra Spor: Furkan Taş x, Mehmetcan Köse x, Şenol Özyurt xx, Yüksel Şişman xx, (Taha dk. 61 x), Uğur Kurt x, (Emre dk. 86 ?), Mert Kurt x (Batuhan Kayıkçı dk. 61 x), Kadir xx, Cem Aktaş xx, Ökkeş Kocaoğlu x (Emir Uzun dk. 61 x), Hüseyin x, Ahmet Baha Bilgin x

Goller: Osman Şahin (dk. 6), Enes Soy (dk. 8) (İskenderunspor), Cem Aktaş (dk. 45+1) (Yomra Spor)

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