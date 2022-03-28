Yaralı 'dövüşken kuş' tedaviye alındı

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Hatay'da çevrecilerin kanadı kırılmış halde bulduğu dövüşken kuş tedaviye alındı.

Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı mevkiinde çevreciler tarafından, çullukgiller familyasından bir kumkuşu türü olan kanadı kırılmış dövüşken kuş bulundu. Yaralı kuş, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Dövüşken kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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