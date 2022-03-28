Hatay'da yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.
Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.
Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.