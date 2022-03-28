Hatay'da yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.