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Hataylı beşizler 2 yaşında

DHA

Hataylı beşizler 2 yaşında


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz bebekler, 2 yaşına girdi. Beşizlerin doğum günü, diğer aile bireylerinin katılımı ile pasta kesilerek kutlandı.
Beş yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Hüseyin Huyluoğlu (39) ile eşi Merve Huyluoğlu'nun (35), Suudi Arabistan'da Mart 2020'de Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşiz bebekleri dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca Suudi Arabistan'da rehberlik yapan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, çocuklarının daha iyi yetişmesi için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istedi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay boyunca evlerinden dışarı çıkamayan aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından aile temmuz ayında Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerine getirildi.
'HASTALANINCA HEPSİ BİR HASTA OLUYOR'
Huyluoğlu çiftinin beşizleri Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma, 2 yaşına girdi. Beşizlerin doğum günü, diğer aile bireylerinin katılımıyla kesilen yaş günü pastası ile kutlandı. Çocukların bakımında çok zorlandığını belirten anne Merve Huyluoğlu, "İnsanlar bir iki tane çocuğa bakamazken, beşizlere ve ablalarına bakıyorum. Tabi bu kolay olmadı, uykusuz kaldığım günler çok. Hasta halimle bile kalkıp bakıyorum ve bakmak zorundayım. Tek başıma bakıyorum, eşim de bazen yardımcı olsa da o da işe gidiyor. Tüm gün çocuklarla baş başayım, onlarla ilgileniyorum. Zaman zaman hastalandıkları oluyor, hastalanınca hepsi bir hasta oluyor, ağlayınca hepsi bir ağlıyor, acıkınca hepsi bir acıkıyor. Allah'ıma çok şükür, 2 yılı geride bıraktık. Şu an tam anlamıyla ayaklandılar ve evin içinde her an her yere gidebiliyorlar. Sürekli peşlerinden koşuyorum ama anneyim, onlara bakmak benim için kutsal bir görev. Bugüne kadar bize destek olan, yanımızda olan devletimizden ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Çocuklar büyüyünce masrafları da büyüyor, tek dileğim; bizden yardımlarını esirgemesinler" dedi.
'ŞİMDİ ÇOK HAREKETLENDİLER'
Yurt dışından geldikten sonra yevmiye ile başladığı şoförlüğe devam ettiğini söyleyen Hüseyin Huyluoğlu, beşizlerinin 2 yaşına girmesinden çok mutlu olduklarını söyledi. Huyluoğlu, "İşten geldikten sonra eşime yardım ediyorum ama ne kadar yardım etsem de olmuyor. Dinlenmem lazım çünkü ertesi gün işe gideceğim. Bu yaşa kadar kolay gelmediler, bunun zorluğunu çocuğu olanlar bilir. Allah'ıma şükürler olsun, iki yılı geride bıraktık. Küçükken mamalarını verip yatıyorduk, şimdi çok hareketlendiler. Maddi olarak da külfetleri arttı, bugüne kadar maddi ve manevi bize destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-03-28 11:19:00

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