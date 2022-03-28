Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkent Mahallesi, Buhara Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 42 PY 311 plakalı otomobil, Gökşen Sarp'ın kullandığı 31 AED 906 plakalı kamyon ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki H.Ş, K.Ş, A.Ş, G.Ş. ve EU yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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