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Hatay’ın eşsiz lezzeti: "Kurkaz" Görüntüsü ile zencefili andıran yabani yer elması ile yapılan ‘kurkaz’ 250 yıllık tarihi konakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuluyor

İHA

Hatay’ın eşsiz lezzeti: "Kurkaz" Görüntüsü ile zencefili andıran yabani yer elması ile yapılan ‘kurkaz’ 250 yıllık tarihi konakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuluyor

UNESCO tarafından gastronomi kenti ağına dahil edilen Hatay’ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinden olan ‘kurkaz’, Hatay Gastronomi Evi’nde yapıldı. Görüntüsü ile zencefili andıran ve yabani yer elması ile yapılan kurkaz, 250 yıllık tarihi konakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuluyor.
Tarihi çok eski zamanlara dayanan kurkaz yemeğinin ana maddesi olan yabani yer elması sulak alanlarda yetişirken, toprağın altından çıkarılıyor. Normal bir elmadan çok zencefile benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken yabani yer elması, geçmiş ve geleceğin kombinasyonu ile eşsiz bir lezzet sunuyor.

Unutulan yemekler her gün 3 öğün misafirlere sunuluyor
UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş Hatay’ın olmazsa olmaz tüm yemeklerini Gastronomi Evi’nde misafirlerine sunduklarını belirterek, “UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak unutulan yemeklerin tekrar kazandırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Unutulan kurkaz yemeği yapıldı. Pazarda hallerde bulunan yabani yer elması olarak biliniyor. Aslında unutulan bir yemektir. Bizler unutulmaya yüz tutmuş Hatay’ın olmazsa olmaz tüm yemeklerini 7 gün 3 öğün boyunca 250 yıllık tarihi konağımızda misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin yöreye ait tüm lezzetleri bulabileceği gastronomi evimizde 3. yılımızı doldurduk ve bu süreçte 400’den fazla yemeği menümüze ekledik” dedi.

"Kurkaz yemeği yabani yer elmasından yapılan bir yemek"
UNESCO Hatay Gastronomi Evi Baş Mutfak Şefi Süleyman Demirel, kurkaz yemeğinin tarihinin çok eski zamanlara dayandığını belirterek, “Hatay’ın unutulmaz yemeklerini UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak yapmaya devam ediyoruz. Kurkaz yemeği yabani yer elmasından yapılan bir yemek. Yağmur sonrası sulak alanlarda toprağın altından çıkarılan bir sebze. Hatay’da da çok eski zamanlara dayanan bir tarihi var. Zeytinyağlı ve etli bir şekilde yapılabiliyor. Soğanları tereyağı ile beraber kavuruyoruz, iyice kavrulduktan sonra etleri ilave ediyoruz. Sonrasında salça ve soyduğumuz yabani yer elmalarını ekliyoruz. İsteğe göre baharatlar kullanabilir. Kaynamaya bıraktıktan sonra servis edebiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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