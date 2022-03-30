Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

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Hassa Belediyesi ile BemBirSen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Hassa Belediyesi ile MemurSen'e bağlı Belediye Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, memur ve sözleşmeli personel için sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

İmza Törenine BemBirSen Hatay Şube Başkanı Ömer Yarar, Bayındır MemurSen Başkan Vekili Hüseyin Tutar ve Hassa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hanifi İleri katıldı.

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