Antakya-Defne Barış Korosu’ndan Samandağ’da konser

AntakyaDefne Barış Korosu, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın onuruna Samandağ Kültür Merkezi’nde konser düzenledi.

Antakya Defne Barış Korosu, Samandağlılara verdiği müzik dinletisiyle sanatseverler tarafından beğeni topladı. Anadolu’nun birçok yöresine ait birbirinden güzel eserleri seslendiren koro ekibi, seslendirdikleri ezgilerle Samandağlılara keyifli bir müzik akşamı yaşattı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz gecede yaptığı konuşmada, “Çok güzel bir gece geçirdik. Başta Antakya Defne Barış Korosu'na ve Koro Başkanı Nihat Harbelioğlu'na, Aalen Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu’ya ve koroda yer alan bütün arkadaşlarımıza Belediye Başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizlere bu güzel coğrafyamızın kültürel zenginliğini türkülerle yansıttılar. Türkçe, Arapça, Ermenice türkülerimizi paylaştılar. Bizim aslında ne kadar güzel ve zengin bir coğrafyada yaşadığımızı, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi hatırlattınız. Yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız. Bu koro bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü de hatırlattı. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede konuşan Aalen Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu da, “Pandemiden sonra bu ikinci konserimiz oldu. Burada siz değerli izleyicilerimiz ile Antakya’nın çok güzel renklerini bir arada gördük. Başka konserlerde bir araya gelmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konser sonunda Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Aalen Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu ‘ya, Antakya Defne Barış Korosu'na ve Koro Başkanı Nihat Harbelioğlu'na, çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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