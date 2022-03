CHP'li Öztrak: Orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız ve artık mahkum olduğumuz orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım" dedi.

Hatay'da Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, otelde nakliyeciler ve iş insanlarıyla buluştu. CHP'li 15 milletvekilinin de katıldığı toplantıda konuşan Öztrak, büyümenin kapsayıcılığına vurgu yaptı, zenginliğin hakça paylaşılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Öztrak, "Liyakatli, bilgili, tecrübeli kadrolarla 4 sütunlu sürdürebilir kalkınma stratejimizi hayata geçireceğiz. Dünyada büyük fırsatlar var ancak zengin olan, demokrasisi olan blok içinde yer almak istiyorsak herkesin adalete erişimini sağlayarak, her düzeyde hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları oluşturmak zorundayız. Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız ve artık mahkum olduğumuz orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım" dedi.

Sorunlara rağmen Türkiye'nin çok önemli üstünlükleri olduğunu kaydeden Öztrak, "Türkiye; 4,5 saatlik uçuş mesafesiyle 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişime imkanı var. Dünyanın en zengin pazarlarından birine erişebiliyor. Bunu kaç senedir söylüyoruz. Pandemiden önce bunun önemi 1'se şimdi 5 oldu. Arz zincirleri, arz güvenliği dediğimiz mesele çöktü. Şimdi bütün dünyanın gözü, özellikle Avrupa ile Amerika'nın gözü; Balkanlar'da ve Türkiye'de. Eğer bu ihtiyaca büyük bir hızla cevap verebilirsek bu yatırımları yapabilirsek ve bu ülkelerin olduğu demokrasi bloğu içinde kalacağımızın güvencesi verebilirsek, çok açık söyleyeyim; Avrupa Birliği'nin ve bölgemizin tedarik üssü oluruz" diye konuştu.

Faik Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

