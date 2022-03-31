Salça kutusundan uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde salça kutusunda 386 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Kırıkhan Otogarı'nda emanet eşya olarak bırakılan salça kovası içerisine gizlenmiş 386,59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak F.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.