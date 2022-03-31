CHP Lideri Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz”

İHA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz”

EXPO 2021’in resmi açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz” dedi.
"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Antakya Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı'nda düzenlenen etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve müzik dinletisiyle başladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra iller bahçeleri, medeniyetler bahçesi ve biyolojik göleti gezip ilgililerden bilgi aldı. Ardından EXPO’nun açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Çin ve Avustralya’nın önünde EXPO’yu kazandıklarını belirterek, “Dinlenmemek üzere yola çıkan insanlar asla yorulmazlar. Arkadaşlarımız 2 yıldır gece gündüz çalıştılar. Bu yola çıkarken hayal satmadık, hayal de görmedik. Bu yolda Hatay’ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak istedik” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Hatay’ın tarih, kültür, yemek ve birçok konuda zengin olduğunu belirterek, “Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz. Belki küçük bir coğrafya ama çok zengin bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Tahmin ediyorum ki EXPO 2021 bu zenginlikten dolayı Hatay’a verildi” ifadelerini kullandı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın azim ve kararlılık gösterdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Elbette ki bu tek başına verilen mücadele ama bu mücadelenin arkasında azim ve kararlılık var. Bu yolda azim ve kararlılıkla mücadele edince sonucu almış oldu. Bu güzel yapıyı gezdim. Büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı güzel katkılar var. Yemeğimizi yerken medeniyetler korosunu dinledik. Bu mekan aslında kalıcı, Hatay’a nefes aldıran bir mekan. Belki de yeşilin bütün tonlarını burada bulabilecekler” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil diğer belediye başkanlarımızın da aynı kararlılıkla yürüdüğünü belirtmek isteriz. Biz engelleri aşmayı biliyoruz ve engelleri aşmayı biliyoruz. Hangi engeli çıkartırlarsa çıkartsınlar Türkiye’yi aydınlığa çıkartmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.
Açılışa CHP parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da EXPO ilk misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Hatay’da EXPO ilk misafirlerini ağırladı
Salça kutusundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Salça kutusundan uyuşturucu çıktı
Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"
Ömer Erdoğan: Bizim için iyi bir fırsat maçı
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: Bizim için iyi bir fırsat maçı
CHP'li Öztrak: Orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Orta gelir tuzağından bir an önce ...
Antakya-Defne Barış Korosu’ndan Samandağ’da konser
YEREL HABERLER Antakya-Defne Barış Korosu’ndan Samandağ’da konser
Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerde "Hatay sarısı" olarak bilinen sarı kozanın sayısı arttırılıyor
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ...
Yumruklu kavgada futbolculardan biri hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yumruklu kavgada futbolculardan biri hastanelik oldu
Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Erzin’de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu
YEREL HABERLER Erzin’de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu
İskenderun’da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun’da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Expo 2021 Hatay başlıyor Dünyanın 3. büyük organizasyonu olarak kabul edilen Expo, 1 Nisan’da, Hatay’da, Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını açıyor Expo, Hatay'ın tıbbi ve aromatik bitkiler de dahil olmak üzere zengin doğal florasını dünyaya tanıtma imkanı verecek
YEREL HABERLER Expo 2021 Hatay başlıyor Dünyanın 3. büyük ...
Hatay’ın eşsiz lezzeti: "Kurkaz" Görüntüsü ile zencefili andıran yabani yer elması ile yapılan ‘kurkaz’ 250 yıllık tarihi konakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuluyor
YEREL HABERLER Hatay’ın eşsiz lezzeti: "Kurkaz" Görüntüsü ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.