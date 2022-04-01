Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu

İHA

Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu

Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinde bir kişi, elektrik direği yanında yanarak ölmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gözeneler mevkiindeki bir narenciye bahçesinde meydana geldi. ‘Çiftçi koruma foto kapanı’ ile kontrol altında tutulmaya çalışılan narenciye bahçesinde gece saatlerinde kamera önünden hızla kaçmaya çalışan bir şahıs fark edildi. Görevliler, bahçe içerisinde yaptıkları kontrolde bir şahsı su kuyusu motorunu çalıştırmak için kullanılan elektrik direğinin yanında yerde yanmış halde buldu. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Vücudunda yanıklar olan Kadir B. (38) adlı şahsın elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Cesedi Adli Kıp Kurumu'na kaldırılan şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve kısa bir süre önce hapisten çıktığı öğrenildi.
Kadir B.'nin bir arkadaşı ile birlikte narenciye bahçesine hırsızlık için geldiği üzerinde duran ekipler, kaçarken foto kapan tarafından görüntülenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EXPO 2021 Hatay organizasyonuna katılan Kılıçdaroğlu: Türkiye´yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız
YEREL HABERLER EXPO 2021 Hatay organizasyonuna katılan Kılıçdaroğlu: ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz”
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına ...
Hatay’da EXPO ilk misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Hatay’da EXPO ilk misafirlerini ağırladı
Salça kutusundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Salça kutusundan uyuşturucu çıktı
Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"
Ömer Erdoğan: Bizim için iyi bir fırsat maçı
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: Bizim için iyi bir fırsat maçı
CHP'li Öztrak: Orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Orta gelir tuzağından bir an önce ...
Antakya-Defne Barış Korosu’ndan Samandağ’da konser
YEREL HABERLER Antakya-Defne Barış Korosu’ndan Samandağ’da konser
Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ellerde "Hatay sarısı" olarak bilinen sarı kozanın sayısı arttırılıyor
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan "Hatay sarısı" emin ...
Yumruklu kavgada futbolculardan biri hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yumruklu kavgada futbolculardan biri hastanelik oldu
Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Erzin’de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu
YEREL HABERLER Erzin’de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.