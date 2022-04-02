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Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'de misafirlerini ağırlıyor Uzaydan dahi görülebilen mozaik yapımında 300 kişi çalıştı, 40 ton taş kullanıldı

İHA

Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'de misafirlerini ağırlıyor Uzaydan dahi görülebilen mozaik yapımında 300 kişi çalıştı, 40 ton taş kullanıldı

Hatay’da 1 Nisan’da açılışı yapılan Expo 2021 için hazırlanan "Ortak Varoluş" isimli dünyanın en geniş taban mozaiği, EXPO alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Uzaydan dahi görülebilen mozaikte 40 ton taş kullanılırken, toplamda 300 kişi çalıştı.
Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanılan taban mozaiği, yaklaşık 40 ton doğal taş ve 16 milyon küçük kare taşlar kullanılarak, Hatay’daki tüm mozaik atölyelerinin de imece usulü çalışması ile birlikte tamamlandı. Bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında yapılan taban mozaiği uzaydan bile gözükebilecek.

"Teması barış ve ismi de bu yüzden ‘Ortak Varoluş’"
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Banu Özdilek, mozaiğin özelliğinin Türkiye’nin dört bir tarafından gelen renkli taşlarla yapılması ve el ile işlenmesi olduğunu belirterek, “Bu, dünyanın en geniş taban mozaiğidir. Bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında ve bu özelliği ile de Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor. Bundan sonraki süreçte Guinness süreci başlayacak ve uluslararası alanda da tanınacak. Özelliği, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen renkli taşlarla yapılmış ve el ile işlenmiş olması. Hatay’ın antik dönem Roma geleneğine atıfta bulunarak, antik dönemin sanatı ile birlikte modern bir tasarım anlayışı gerçekleşti. Teması barış ve ismi de bu yüzden ‘Ortak Varoluş’tur. 300'den fazla kişi emek verdi ve burada kalıcı olarak yerini aldı. Hatay’ın derin tarihi ve çeşitli kültürü katman katman anlatılıyor. Mozaiğin yerli yapısına, Hatay’ın renkli ve zengin yapısına yakışır bir eser tasarladık” dedi.

"Üniversitenin ilk tasarım tescilli patenti alındı"
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden Arkeolog Dr. Hasan Onur Tıbıkoğlu ise Hatay kent tarihinde ilk defa noter devir sözleşmesine konu olan bir sanat eseri ortaya çıktığını dile getirerek, “Tasarım süreci önemli protokollerle gerçekleştirildi. Hatay’ın ve üniversitemizin tarihine geçmiş ilkleri taşıyor. Üniversite ve kamu işbirliği ile gerçekleşti ve üniversitenin ilk tasarım tescili olarak patenti alındı. Üniversitemizin ilk ticarileşen ilk tasarım tescili olarak üniversite bilgisi kamuya aktarıldı. Noter devir sözleşmesine konu olan ilk sanat eseridir. Grafik uygulamaları, hikâyesi ve tasarımını yaklaşık 2 ayda tamamladık. Daha sonra yapım aşamasına geçildi. Yapımında Hatay mozaik sektörünün olabildiğince geniş şekilde temsil edilmesi çok önemliydi. Bu, Hatay’ın barış ve birliktelik kültürüne atıf yapan bir ilkeydi. Sadece zanaatçılarımız yoktu, bilim insanları, uzmanlar var. Alt yapısında, mühendisliğinde, teknik kısımlarında çalışan 300’den fazla kişi gönülden davrandılar” diye konuştu.

"Hatay, barışı hep birlikte yaşayarak temsil etmiştir"
Tıbıkoğlu, ‘Ortak Varoluş’ ismini kullanmalarının sebebinin ise Hatay’ın değerlerini yansıtması olduğunu söyleyerek, “Hatay, derin tarihinden çok çeşitli kültürleri içerisinde yansıtmıştır. Bu kültürler uzun yıllar birlikte yaşadığı için Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinde ortaya koyduğu en önemli ilkelerden olan barışı hep birlikte yaşayarak burada temsil etmiştir. İçerisinde dağlar, Amik ovası, Asi’nin bereketini taşıdığı kent, Akdeniz’in diğer yandan kente dokunuşu anlatılarak hem bilginin taşınması hem de toprak bereketinin artması ve ekonomi ile birlikte insanların refah içinde Hatay medeniyetini kurması anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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