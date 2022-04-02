Hatay’da kaçak sigara operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 540 paket kaçak sigara, 140 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. General Şükrü Kanatlı Mahallesinde M.A.'nın ikametinde yapılan aramada ve Orhanlı Mahallesinde A.U.'nun el arabası ile taşımış olduğu çuvallar içerisinde 540 paket kaçak sigara ile 140 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak şahıslara adli işlem yapıldı.

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