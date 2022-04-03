Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Filipinler’in Cebu FC takımı ile kardeş takım oldu.

İki takımı kardeş yapan anlaşmayı Atakaş Hatayspor’un Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Cebu FC Başkanı Uğur Taşçı imzaladı.

Expo 2021 Hatay için Türkiye’ye gelen Filipinler Cebu Belediyesi Başkan Vekili James Coemcp'da imza törenindeki yerini aldı.

Hatayspor ile Cebu’yu kardeş takım yapan anlaşma sonrası konuşan Lütfü Savaş, bilgi ve sporcu alışverişi ile iki takım arasındaki ilişkinin pekişeceğini ifade etti.

Hatay ile Cebu kenti arasında imzalanması muhtemel kardeşlik metninin olumlu gelişmeleri sağlayacağını söyleyen Başkan Savaş, “Aramızdaki ilişki sadece spor kardeşliği olmayacak. Gerek sosyal gerek ekonomik olarak her iki şehir arasında alışverişi, ticareti başlatmış olacağız. Atılan bu ilk adım her iki şehir ve ülke adına çok önemli. Her iki tarafın da kazançlı çıkması için ilk adımı attık. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cebu Belediyesi Başkan Vekili James Coemcp, Lütfü Savaş’ı eylül ayında Filipinler’de ağırlamak istediklerini belirterek kardeş şehir ve kardeş takım anlaşmalarını orada imzalayacaklarını söyledi.

Cebu FC’nin takım kaptanı da anlaşma sonrası şöyle konuştu:

“Hatayspor ve Türk futbolunun seviyesi bize göre daha yüksek. Bu seviyeye katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu iyiliklerle perçinleyeceğiz” dedi.

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