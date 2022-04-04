Kamyon altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Hatay’da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 35 MJG 02 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kanmaz'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonun altında kalan Kanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanmaz'ın cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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