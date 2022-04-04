Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: 0-0



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, Gökhan Barcın

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Sackey, Boudjemaa, El Kaabi (Dk. 89 Bertuğ Özgür Yıldırım), Benzia (Dk. 75 Saint-Louis), Lobjanidze (Dk. 82 Sadık Baş), Diouf

ADANA DEMİRSPOR: Muric Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Rassoul (Dk. 83 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Stambouli, Akintola, Bjarnason (Dk. 63 Erhun Öztümer), Vargas, Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)

SARI KARTLAR: Sackey, Boudjemaa, Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor) Sinan Kurt (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 31´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.5´inci dakika gelişen Adana Demirspor atağında Vargas, sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı. Penaltı noktası ile kale sahası ön çizgisi arasında bulunan Balotelli sağ ayağıyla topa dokundu, kaleci Munir topu çıkardı.

22´nci dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Benzia ortayı yaptı. Ön direkte Diouf'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

23´üncü dakikada Adana Demirspor atağında, Akintola sağ kanattan yerden ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Bjarnason sağ ayağıyla tek vuruş yaptı. Top üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

47´nci dakikada Adana Demirspor atağında, sağ kanattan savunma arkasına sarkan Akintola yerden ortaladı. Arka direkte Vargas'ın tek dokunuşunda top yandan auta gitti.

53´üncü dakikada Adana Demirspor atağında, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Balotelli vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü. Ardından Bjarnason topa dokundu fakat savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.

65´inci dakikada gelişen atakta VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Mustafa Kürşad Filiz, Atakaş Hatayspor ceza sahası içinde Burak Öksüz´ün Balotelli'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi monitörden izledi. Daha sonra oyun alanına döndü ve 'devam' kararı verdi.

86´ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Saint-Louis ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

90+5´inci dakikada Atakaş Hatayspor'da Boudjemaa, hava topu mücadelesinde Sinan Kurt'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Atakaş Hatayspor Adana Demirspor mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-04 22:41:18



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