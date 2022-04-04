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Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 31´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Rakibi analiz ederken özellikle ön bölgede çok farklı oyunculara sahip ve çok etkili tehlikeli oyunculara sahip olduğunu biliyorduk. Rakibi analiz ederken yine savunma arkası toplarla çok sezon boyu etkili pozisyonlar ve goller bulduğunu oyuncularımızla paylaştık, ona göre paylaştık. Zaten oyunun bir bölümünde de açıkçası öyle sıkıntılar da yaşadık. Oyuncularımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Çok üretken olamadık. Burada da rakibin kompakt halinde bloklar halinde iyi durup bizi iyi karşıladığını düşünüyorum. Biz de fazla pozisyon bulamadık bugün ama iyi mücadele vardı. İyi bir puan aldık. Gönül isterdi ki burada özellikle kendi evimizde direkt rakibimizle bu fırsat maçını iyi kullanıp, galip gelip, rakibimizin üstüne çıkıp üst tarafa daha yakın olmak ama maçı böyle şimdi değerlendirdiğim zaman iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. 7 hafta kaldı. Bu 7 haftada toplayabildiğimiz en maksimum puanı toplayıp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
RUSSO: BİR PUANI ALIP MAALESEF ÜZÜNTÜYLE EVİMİZE DÖNÜYORUZ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella´nın ani rahatsızlığı dolayısıyla maçın ardından açıklamayı yardımcı antrenörü Daniele Russo yaptı. İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ve yaklaşımlarından dolayı çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Baktığınızda çok iyi bir takıma karşı ve iyi futbolculara sahip olan bir takıma karşı onların evinde böyle bir performans sergiledik. Tabii ki de çok fazla pozisyona girdik. 6-7 tane net pozisyonumuz vardı, belki de daha fazla. Ama kalecileri de kendini aştı. Belki biz de biraz daha net olabilirdik o pozisyonlarda. Galip gelemediğimiz için tabi ki de üzgünüz. Bir puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz. Ama bazı pozisyonlar oluyor ki maçı da kazandırabilir, maçı da kaybettirebilir. O yüzden baktığınızda yaklaşımımızdan dolayı çocuklarımızı tebrik etmek istiyoruz. Çünkü çok iyi hazırlandılar ve çok zor bir maçta kendi performanslarını sergilediler. Sadece kale önünde daha net olabilirdik. O yüzden bu puanla evimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ömer Erdoğan´ın açıklamaları
Daniele Russo´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-04-04 23:36:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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