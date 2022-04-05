Hassa'da voleybol sahaları yeniden düzenlendi

Hatay’ın Hassa ilçesinde iki mahalledeki voleybol sahaları Hassa Belediyesi tarafından yeniden düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Karataş kısa bir süre önce gençler ile yaptığı sohbet sırasında Ardıçlı ve Hacılar mahallelerinde voleybol sahalarının düzenlenmesi ile file ve top talebiyle karşılaştı. Gençlerin isteği doğrultusunda her iki mahallede bulunan voleybol sahaları tekrardan düzenlenerek hizmete sunuldu.

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