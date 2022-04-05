Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Payas ilçesinde park halindeki şüpheli araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sokak içerisinde park halinde bekleyen bir otomobili fark etti. İçerisinde sürücüsü bulunan araçta şüphe üzerine yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör ile 13 adet mermi yakalandı.

Araç sürücüsü M.K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.